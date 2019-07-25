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25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31:18 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:34:03

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayında!

Birbirinden çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu BİM marketlerde müşteriler aktüel ürünlerin satıldığı günü iple çekiyor. BİM her hafta satışa sunduğu aktüel ürünleri ile ilgili detayları aktüel ürünler kataloğunda veriyor. BİM aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteriler "BİM aktüellerinde bu hafta neler var? 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler satılıyor?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayında.

BİM'de bu hafta 32" Uydu Alıcılı Televizyon Keysmart Arçelik güvencesi ile 899 TL'den satılıyor. Bu hafta satışa sunulan elektronik ürünler arasında Fakir Vantilatör 179 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL'den, 32 GB USB Bellek 3.0 Sandisk 29,90 TL'den, 32 GB MicroSD CL10 Sandisk 27,50 TL'den, Fanlı Mobil Oyun Joystick 29,90 TL'den, Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL'den, Lighting Kablo 29,90 TL'den, mikrofonlu Stereo Kulaklık 14,90 TL'den satılıyor.

Ev ihtiyaçlarına yönelik ürünleri de mağazalarına getiren BİM Market, Fitted penye çarşafın tek kişiliğinş 16,90 TL'den, çift kişiliğini ise 19,90 TL'den satıyor. Masa örtüsü 8,95 TL'den, ortepedik yastık 24,90 TL'den, Fakir Blender set 139 TL'den, 7 parça granit set 119 TL'den, cam sebil musluklu damacana 39,90 TL'den, çay kahve saklama seti 24,90 TL'den, çelik sahan kapaklı 24,90 TL'den, Aurora 12 parça çay takımı 27,90 TL'den, hasır dalgalı kenar oval tabak 8,50 TL'den, hasır dalgalı kenar kase 6,95 TL'den, 4'lü Diamond ayaklı kahva yanı bardağı 14,50 TL'den, 4'lü Diamond uzun meşrubat bardağı seti 12,50 TL'den, 3'lü cam saklama kavanozu 9,95 TL'den, 1 litrelik desenli yağdanlık 4,95 TL'den, mini döküm kek kalıbı 9,95 TL'den, döküm mini tava 9,95 TL'den, cam kayık ayaklı sunum tabağı ise 24,90 TL'den satılıyor. Dekoratif ahşap çiçekliğin fiyatı ise 59,90 TL olarak ilan edildi.

BİM Market 26 Temmuz kataloğunda kişisel ihtiyaçlara yönelik ürünlere de yer verdi. Keten ayakkabı 12,90 TL'den satılırken, aklet-şort pijama takımı 14,90 TL'den satılıyor. Çocuk güneş gözlüklerinin fiyatı ise 14,90 TL olarak belirlendi.

Çocukları da unutmayan BİM market bu hafta mağazalarında dedektif oyununu 32,50 TL'den, dev puzzleyi 12,50 TL'den, tangramı 6,95 TL'den satıyor. 369 TL'den satılan 26 jant Belderia bisiklet bu hafta BİM Marketlerde olacak.

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