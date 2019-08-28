BİM aktüel kırtasiye 2019 ürünleri nelerdir? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim hayatının yaklaşması ile okul hazırlıkları da başladı.Okul hazırlıklarını BİM markete giderek yapmak isteyenler hangi okul eşyasının ne kadara satıldığını araştırıyor. BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu yayınlandı. BİM'e kırtasiye ürünleri 30 Ağustos 2019 tarihinde geliyor. Katalogta 6 katlı ferforje kitaplık 179 TL'den, çalışma masası 179 TL'den, mantar pano 7,75 TL'den satılıyor. BİM'e gelen okul malzemeleri kapsamında ayrıca anaokulu çantası 15,50 TL'den, ortaokul çantası 27,50 TL'den, 4'lü fosforlu kalem 3,95 TL'den satılıyor.

BİM'e gelen kırtasiye ürünleri ve fiyatları, BİM 30 Ağustos 2019 aktüel okul ürünleri kataloğu kapsamında aşağıda sıralanıyor.

BİM OKUL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2019