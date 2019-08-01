BİM 2 Ağustos aktüel ürünler listesi! BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu için tıklayın

BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Aktüel ürün meraklıları, birbirinden çeşitli ve uygun ürünlerin satışa sunulduğu BİM aktüel ürünleri araştırıyor. BİM her hafta satışa sunduğu aktüel ürünlerini aktüel ürünler kataloğunda duyuruyor. BİM aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteriler "BİM aktüellerinde bu hafta neler satılıyor? 2 Ağustos BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. BİM'e yarın Keysmart Derin Dondurucu geliyor. Dondurucu 1.499 TL'den satılıyor.

7'den 70'e herkesin ihtiyacına yönelik ürünleri mağazalarına getiren BİM, tavuk çevirmeli turbo fırını 349 TL'den, türk kahve makinesini 219 TL'den, Kumtel cam davlumbazı 229 TL'den, Keysmart Çay Makinesini 149 TL'den, Kumtel set üstü cam ocağı 299 TL'den satıyor.

Çocukları da unutmayan BİM market'te yarın çocuk valiz 99 TL'den, Barbie mini bebek 12,50 TL'den, ayarlanabilir ayarlı basket potası 24,90 TL'den, renkli yazı tahtası 27,50 TL'den, Lisanslı 4'lü puzzle 12,50 TL'den, oyuncak tren seti 22,50 TL'den satılıyor.