BİM 1 Ocak 2020 açık mı? BİM bugün saat kaçta açılıyor? İşte BİM 1 Ocak açılış saati

BİM 1 Ocak 2020 açık mı? BİM bugün saat kaçta açılıyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar BİM'in bugün saat kaçta açılacağını öğrenmek istiyor. 1 Ocak'ın resmi tatil olduğunu bilen vatandaşlar bugün BİM'in resmi tatil dolayısı ile saat kaçta açılacağını araştırıyor. BİM, diğer tüm marketlerde olduğu gibi resmi tatiller ve dini bayramlarda farklı saatlerde çalışıyor. BİM müşterileri, BİM'in bugün saat kaçta açılacağını haberimiz içerisinden öğrenebilirler.

BİM 1 OCAK 2020 AÇIK MI?

BİM, 1 Ocak 2020'de açık olacak. Ancak BİM yılbaşı resmi tatil gününde her zamanki saatinde açmadı. 1 Ocak sabahı BİM'e gelen vatandaşlar sabah saatlerinde kapalı olduğunu gördü. BİM müşterileri BİM'in 1 Ocak 2020 açılış saatini araştırmaya başladı. BİM 1 Ocak 2020 tarihi için kapısına açılış kapanış saatlerini belirten bir yazı astı. Müşteriler BİM'in açılış saatlerini buradan da görebiliyor.

BİM BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

BİM 1 Ocak 2020'de saat 11:00'de açılıyor.

BİM YARIN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

1 Ocak 2020 resmi tatili sonrası 2 Ocak itibari ile BİM marketler normal saatlerinde açılmaya devam edecek. BİM yarın saat 09:00 itibari ile hizmet vermeye başlayacak.