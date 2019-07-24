BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama!

BİLSEM sınavına giren ve sonuçlarını merak eden öğrenciler ve velileri internet üzerinden arama yapmaya başladılar. Öğrenciler ve aileleri tarafından heyecanla beklenen sonuçlar için tarih verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sonuçları açıklanma tarihini kamuoyu ile paylaştı. Böylece BİLSEM sınav sonuçlarını merakla bekleyen kimseler sonuçları sorgulayabileceği tarihi öğrendi.

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru kapsamında bireysel değerlendirmelerin 9 Ağustos tarihine kadar sürdüğü ifade edilmişti. Bu doğrultuda da, binlerce öğrenci ve velileri, BİLSEM mülakat sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve velileri 21 Ağustos'ta sorgulama yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek

SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?

2019 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. 2019 BİLSEM sınav sonucu ekranı 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;



a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM HAKKINDA

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet veriyor.