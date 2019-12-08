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08 Aralık 2019 Pazar 16:43:29 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 16:45:08

BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları ne zaman belli olur? BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi yapılıyor. BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları ne zaman belli olur? BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. BİLSEM'de öğretmenlik yapmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Akabinde öğretmenler sözlü sınava tabi tutuluyorlar. Başarılı olan öğretmenler tercih yapabilecekler. BİLSEM öğretmen atamaları ise Bakanlıkça yapılacak. Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen atamaları yoğun ilgi görüyor. BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları ne zaman belli olur? BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİLSEM öğretmen seçme ve atama başvuruları ile ilgili süreç geçtiğimiz günlerde yayınlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Başvuru yapan ve sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları Bakanlıkça yapılacak. Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde açıklanacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atama başvuruları 2 Aralık ve 9 Aralık tarihleri aralığında alınacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

BİLSEM öğretmen başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

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