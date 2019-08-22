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22 Ağustos 2019 Perşembe 11:30:39 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:32:40

BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir

BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi ile ilgili internet aramaları yoğunlaşıyor. Dün MEB tarafından erişime açılan BİLSEM mülakat sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleşmeye hak kazandı. Sonuçtan memnun kalmayan veliler itiraz yollarına başvurmak için araştırmalar başladı. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM mülakat sonuçları itiraz sürecine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indirmek istiyor. Dün MEB tarafından erişime açılan BİLSEM mülakat sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleşmeye hak kazandı. Sonuçtan memnun kalmayan veliler itiraz yollarına başvurmak için araştırmalar başladı. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. 

BİLSEM SINAV İTİRAZ DİLEKÇE SAYFASI
 

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ya da  İl millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacak.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI MEB DUYURUSU

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeğinin (ASIS) kullanıldığı yerleştirme sonuçlarına göre 20 bin 263 öğrenci Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleşmeye hak kazandı. 
 
BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.
 
Ülke genelindeki 160 BİLSEM'e yönelik sınavların ilk aşaması olan "grup tarama uygulaması"na 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) 896 bin 537 öğrenci aday gösterildi. Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 248 bin 418'di. 
 
BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Bunlardan 4 bin 414'ünü 1. sınıf, 7 bin 299'unu 2. sınıf, 8 bin 550'sini ise 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturdu.
 
Yerleştirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832'den 63 bin 95'e yükseldi.

Yerli zeka ölçeği (ASIS) ilk kez kullanıldı

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde bu yıl Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulandı.
 
Resim ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, illerde kurulan komisyonlar tarafından değerlendirildi.
 
Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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