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05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:42:01 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:43:48

'Bilimde Müslümanların yaptığı bir çağı inşa edeceğiz'

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bilimlerin daha ileri gidişini yeniden Müslümanların yaptığı bir çağı inşa edeceğiz." dedi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu panel düzenlendi.

Bitlis Belediyesinin, Valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın (BETAV) katkılarıyla düzenlediği panel, Bitlis Eren Üniversitesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı.

Panelde konuşan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT olarak bu konuda sinema filmi ve belgesel yapmaya niyetlendiklerini söyledi.

"Payitaht Abdulhamit" dizisinin yönetmeni Emre Konuk'un kendisini bu alana adadığını, üniversite hocalarıyla çalışma yürüttüğünü aktaran Eren, şöyle konuştu:

"8. ve 13. yüzyılı kapsayan İslam düşünce tarihinin klasik dönemi diye adlandırdığımız birçok tasavvuf ehlinin, fıkıh mezheplerinin, aynı zamanda sosyolog, astronom ve bilim adamlarının çıktığı bu 500 yılın belgeselini, hem de sizlere layık dizi filmini ekrana getirmek için gayret ediyoruz. Fuat Sezgin, içinde olduğumuz bu döneme klasik dönemden ışık tutmuştur. 1916 yılında Rus işgaliyle maalesef birçok zarar gören ve işgale uğrayan Bitlis'in, 100 yıllık tarihini bile araştırdığımızda bazı kayıp halkalarımız var ve hala bir araya getiremiyoruz. Hepimizin yakınarak dinlediği 'Bitlis'te Beş Minare' türküsünde 5'inci minareyle ilgili ihtilaflar hala sürüyor. Düşünün ki bundan bin yıl evvelki bir döneme ait eserleri incelemek ve bu dönemden aldığımız eserlerle geleceğe ışık tutmak zor bir şey. İşte bu önemli göreve ömrünü adayan Fuat Sezgin'i rahmetle anıyorum."

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Sezgin'in hayatının, davası olan önce bir millete sonra koca bir ümmete öz güven kazandırma gayesinin ülkenin gündemine geldiğini belirten Erdoğan, panelin de Fuat Sezgin'in memleketi Bitlis'te yapılmasının yerinde olduğunu vurguladı.

"MEDENİYETİMİZİN YENİ SIÇRAYIŞINI İNŞA EDECEĞİZ"

Meselenin büyük bir bilim insanını anlamak ve tanımak olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağımızda böyle büyük bir bilim insanı yaşadı. Çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak, hayatını ilme adayan bir insan yaşadı. Bunu anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor. Kendi ecdadımız, Müslüman, namazında, niyazında, inançlı ve dindar bilim insanları İslami ilimlerde, bir yandan da astronomi, tıp, fizik ve fende ilerlediler. Rönesanstan sonra teknoloji ile sanayi devrimine ve sonrasına uzanan batının sıçrama serüveninin de altyapısını teşkil eden bilimsel gelişmeleri ve araştırmaları başardılar. Şimdi onlardaki ruha ve çalışma azmine ihtiyacımız var. Neden? Hem kendi ecdadımızın ürettiği bilim varlığını anlayacağız hem de onun üstüne batının inşa ettiği birikimi yeniden kazanacağız. Sonra biz de gelip onun üzerine medeniyetimizin yeni sıçrayışını inşa edeceğiz. Bilimlerin daha ileri gidişini yeniden Müslümanların yaptığı bir çağı inşa edeceğiz. Bu öz güvenle gençlerimiz geleceğe yürüdüğü takdirde inşallah 21. yüzyıl dünyanın da birçok sıkıntısına çözümün üretilebildiği bir yıl olacak."

"ÇOK BÜYÜK DERSLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Sezgin'in hayatından alınması gereken çok ders ve mesajın bulunduğunu belirterek, "Öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan, günde 17 saat çalışarak 6 ayda Arapça'yı çok iyi öğrenen değerli hocamızdan çok büyük dersler almamız gerekiyor. Özellikle gençlere vermiş olduğu mesajında, çok çalışarak ancak bir yerlere gelebileceğimizi belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bu paneli düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile ilahiyatçı ve tarihçi yazar Prof. Dr. İhsan Süreya Sırma, sunum yaptı.

Panele, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, partililer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.

(AA)

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