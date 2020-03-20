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20 Mart 2020 Cuma 08:01:35 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:12:02

Sağlık bakanlığı bilim kurulu üyesinden çok önemli açıklama! Baktık olmuyor, son çare sokağa çıkma yasağı

Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde radikal önlemler aldığını söyleyerek vatandaşında kişisel önlemini alması gerektiğini ifade etti. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Kara, "Hastalık atlatılsa da ağır hasar bırakabilir" dedi. Kara, Türkiye'nin salgını yönetmede başarılı olduğunu ancak olası kötü sonuçlarda son çare sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Gençlerin hastalığı kolay atlatabildiğini ancak akciğerde kalıcı hasarlar bıraktığını belirten Kara, Covid-19 için vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini ve sosyal izolasyonun önemli olduğunu kaydetti. 

"TÜRKİYE'NİN VİRÜSLE MÜCADELESİ DOĞRU VE YERİNDE"

Ateş Kara, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi. Dünyada bu hastalığı öteleyebilen ikinci bir ülke olmadığını belirten Kara, Singapur'dan örnek verdi ve radikal önlemlerle hastalığın üstünden gelindiğini söyledi. 

"SİNGAPUR ÖRNEK ÜLKE"

Singapur'un virüsle mücadelesini örnek gösteren Kara sözlerini şöyle sürdürdü; "Singapur güzel bir örnek. Vaka sayılarını erken gördüler, daha bilgiler bu kadar yokken gördüler. Çok başarılı oldular vaka sayısını da minumumda tutarak bunu atlattılar. Çin'i söylüyoruz fakat bugün ülkede görülen vakaların tamamı Çin'in dışından gelenler oluşturuyor. Yani yurtdışından gelenler yeni vaka.

"AKCİĞERLERDE KALICI HASAR OLABİLİR"

Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek.

SİNGAPUR NE YAPTI?

Öncelikle Singapur, bu hastalıktan ülkeme giriş oldu bununla temaslısı var ve siz evde oturacaksınız. Evden dışarı çıkmayacaksınız. Çıkarsanız yabancıysanız oturumunuzu iptal ederim bir daha ülkeye almam eğer vatandaşımsanız da vatandaşlığınızı iptal ederim. Bu kadar netti! Diyordu ki eğer siz iki kez evde oturun dediğimde uymuyorsanız birincisinde üç bin Singapur doları ikincisinde vatandaşlıktan çıkarma. Bu kadar radikal yaklaştı ve inanılmaz bir başarı elde etti. İtalya başlangıçta hastalığın hafif olduğunu düşündü bu kadar ağır gitmeyeceğini söyledi ve bugünkü geldiği duruma geldi.

"HASTALIĞI BU KADAR ÖTELEYEBİLEN ÜLKE YOK"

Türkiye bu süreci çok radikal biçimde karşıladı. Bakın dünyada Türkiye kadar bu hastalığı öteleyebilen bir ülke yok. Öncelikle onu görelim. Bazı şeyleri karşılaştırırken ülkelerin kendi özellikleriyle karıştırmamız lazım. Türkiye'de bu kadar büyük sorun yaratması Avrupa'nın büyük bir merkez olması ve kontrolünü iyi yapamaması.

Biz bugün itibariyle ne yapabiliriz? Bakın okulları çok erken kapattı. Bu kadar erken kapatan bir ülke yoktu. Daha ülkede açıkçası vaka sayısı 1 kez hatta bu bile tam değilken okul kapatma kararı aldı.

"BU HASTALIĞI 1 KİŞİ 5 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR"

Bu hastalık normalde 1 kişi 5 kişiye bulaştırıyor. Biz bunu biliyoruz kabaca 4 ile 5 kişiye bulaştırıyor. Siz önlemlerinizi alırsanız mesela okul kapatmayı, işe gitmeyi, sosyal mesafeleri kapatmayı buları sağlayabiliyorsanız devlet olarak vereceğiniz kararlarla bu rakamı iki buçuğun altına indirebiliyorsunuz. Modellemeler bunu gösteriyor. Eğer evdeki izolasyonu çok sık uygularsanız ve başarılı olursanız bu rakam birlere kadar inebiliyor. Zaten bu rakamı yakalayabilirseniz bu hastalığın kendi kendine sönmesi demek. Türkiye şu anda böyle gidiyor.

"SON ÇARE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI"

Baktık ki olmayacak bir basamak sonrasında gerçek anlamda sokağa çıkma yasağı olacak. Bunun diğer yüklerini konuşuyoruz tartışıyoruz ama Türkiye kararı o kararı almada diğer ülkelerden hızlı karar verebilir mi verebilir. Şu andaki rakamlara ve yayılıma bakarsak hala önlem alınabilecek dönemdeyiz. Sayılarımızda binleri göreceğiz belki 2 binleri göreceğiz ama nüfusun bu kadar iç içe olduğu, Avrupa'dan bu kadar yoğun geliş gidişlerin olduğu ülkede rakamların doğal olduğunu düşünmemiz lazım."

 

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