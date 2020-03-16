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16 Mart 2020 Pazartesi 20:00:38 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:33:10

Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca; "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." dedi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını aktardı.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, "Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.

İşte Fahrettin Koca'nın konuşmalarından satır başları:

- Corona virüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz değerli medya mensuplarını olduğunu belirtmiştik.

- Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Tümüyle uydurmaydı. Panik duygusaldır akla uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.

- Normal hayatlarımıza döneceğiz.

-Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız.

-Diğer ülkeler kontrolü kaybetmiş durumda.

-Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına aalabiliriz.

-6 olan laboratuar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini ülkenin bütün illerine vereceğiz.

-İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20’ye çıkmış oldu.

-Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.

-Pozitif çıkan yeni vakalar var.  Ama şu an test aşamasında. Bu akşam rakamı açıklamış olacağım.

- Maske dahil olmak üzere hastanelerimizde ücret asla talep etmeden hepsinden yeterli sayıda olacak.

Ayrıntılar geliyor

SON 24 SAATE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye daha tanı konulduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa'dan gelmiş 7 ve Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu belirten Koca, toplam vaka sayısının 18 olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

Genelgeye göre, Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak erteleneceği bildirildi.

Zorunlu işler haricinde duruşmalar ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü ve risk grubundaki hakim ve savcıların izinli sayılacağını, bugün itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirdi.

Hafta sonu noterlik uygulamasının durdurulduğunu bildiren Gül, yeni dava açmanın, icra takibi başlatmanın da UYAP üzerinden yapılabileceğini aktardı.

Anayasa Mahkemesi de 30 Mart'a kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantılarının yapılmayacağını açıkladı.

Huzurevi ziyaretlerine kısıtlama getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, burada kalan yaşlıların günde 4 kez 6 saat arayla ateş takibinin yapıldığını ve huzurevlerinde görevli personele yapılması gerekenler konusunda eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını 28'den 44'e çıkardı.

Bakanlık ayrıca, web sitesinde yeni tip koronavirüs hastalığıyla ilgili oluşturduğu link ile bu hastalığın tanımı, nasıl bulaştığı, kimlerin risk altında bulunduğu ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapmaya başladı.

Cuma namazı kılınmasına ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini, bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınmasının yeterli olacağını duyurdu.

Ezanların okunmaya devam edeceğini ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacağına karar verildiğini belirten Erbaş, özel turla giden 390 civarında umrecinin bu gece yurda döneceğini sözlerine ekledi.

Üniversitelerin tıp fakültelerinde yıllık izinler durduruldu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK), üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri ile tıp fakültesi sağlık, uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri hariç yıllık izinlerinin durdurulması kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin sıklaştırılması ve hazırlıkların hızlandırılması uyarısında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, hastalığın diğer ülkelerdeki yayılma hızına bakıldığında gelecek 1-2 haftanın çok kritik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Toplantıda, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

AA

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