Bilim Kurulu haftanın ilk toplantısı için hazır! Saat 13.30'da toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak önlemler konuşulacak.

Virüsle mücadelede en kritik hafta! Pandemi kurulları bölgesel karantina uygulayabilir



Türkiye koronavirüsle mücadelesinden en kritik haftaya girdi. İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ilin valilikleri bünyesinde kurulan pandemi kurulları bölgesel karantina uygulayabilecek.

Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Hükûmet, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda her gün yeni tedbirler alıyor. Yetkililer, özellikle bu haftanın virüsle mücadelede önemli bir süreç olduğunu vurguluyor. Bu sebeple yeni kısıtlamalar gündemde. Özellikle İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ilin valilikleri bünyesinde kurulan pandemi kurullarına büyük bir rol düşecek. Kurullar, anlık olarak tedbirler alabilecek. Her vali kendi şehrine özgü sınırlamalar getirebilecek. Ayrıca birbirlerine komşu illerde bulunan valiler, İçişleri Bakanlığının koordinasyonuyla bölgesel karantina uygulayabilecek.

“HAYAT DURMA NOKTASINDA”

Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Hükûmet, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda her gün yeni tedbirler alıyor. Yetkililer, özellikle bu haftanın virüsle mücadelede önemli bir süreç olduğunu vurguluyor. Bu sebeple yeni kısıtlamalar gündemde. Özellikle İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ilin valilikleri bünyesinde kurulan pandemi kurullarına büyük bir rol düşecek. Kurullar, anlık olarak tedbirler alabilecek. Her vali kendi şehrine özgü sınırlamalar getirebilecek. Ayrıca birbirlerine komşu illerde bulunan valiler, İçişleri Bakanlığının koordinasyonuyla bölgesel karantina uygulayabilecek.

TÜRKİYE GENELİNİ KAPSAYAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞİMDİLİK YOK

Balıkesir'de yeni Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından vatandaşlar sokağa çıkmadı. Özellikle hafta sonu binlerce kişinin uğrak noktası olan Zağnospaşa Camii kuşlara kaldı.

(Türkiye)