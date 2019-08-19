'Bilgisizliği kaygı verici'

Türkiye, tüm tehditlere rağmen kendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için dünyaya rest çekti. Ankara, Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin KKTC Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmalarına, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

AKIL ALMAZ İFADELER KULLANDI

Nisan 2017'de Barbaros Hayrettin Paşa, mayısta Yavuz, haziranda ise Fatih sondaj gemileri bölgede çalışmalara başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin Nevşehir’deki il başkanları toplantısında skandal açıklamalarda bulunarak, “Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye” ifadelerini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun “En temel bilgilerden yoksun bir açıklama yaptığını” belirten Sözcü Çelik, “Vatandaşlarımız, CHP Genel Başkanı'nın dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur” dedi.

CHP'YE SİYASİ AHLAK GÖNDERMESİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini dünyanın duyduğuna dikkat çeken Çelik, “Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir” ifadelerini kullandı. Çelik, CHP liderinin ülkenin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilemesinin siyasi ve ahlaki bir gereklilik olduğunu belirtti.

SKANDAL SÖZLERE TOKAT GİBİ YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun akıl almaz açıklamasına tokat gibi bir yanıt verdi. CHP liderinin skandal özlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, “Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız” dedi.