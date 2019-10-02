Miss Turkey'de heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 20 finalistin belirlendiği Miss Turkey yarışması, bugün yapılıyor. 20 finalistten biri olan Bilgi Nur Aydoğmuş dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş'un boyu kaç? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Miss Turket finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Bilgi Nur Aydoğmuş, Miss Turkey'de 2 numarada yer alacak. Bilgi Nur Aydoğmuş, 23 yaşında.

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ'UN BOYU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu olan Bilgi Nur Aydoğmuş 1.80 boyunda.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan tarafından yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.