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29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:16:37 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:18:56

Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2'si ağır 17 yolcu yaralandı.

Bilecik-Sakarya kara yolunda Konya'dan İstanbul'a giden Ziya Gül yönetimindeki 45 FA 373 plakalı yolcu otobüsü, Vezirhan beldesi mevkisinde dinlenme tesisi yakınındaki yolun kenarında park halinde bulunan Hasan Altuntaş'ın kullandığı 15 PN 660 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki 17 yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA

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