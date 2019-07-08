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08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46:41 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50:32

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt: Okçular Vakfı ilelebet burada var olacaktır

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün birer aktif elçisi olarak hareket ettik. Biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı'nda Ahlat Malazgirt Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. 

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim burada yaptığımız hizmetler, federasyon görev alanının çok daha ötesinde kültürel faaliyetler de içeriyor. Gün geldi Saraybosna'daydık, Özbekistan meydanındaydık, gün geldi Belgrad'ta askeri müzedeydik, Pekin'deydik. Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün birer aktif elçisi olarak hareket ettik. Geleneksel Türk okçuluğunu yurtdışında tanıtmaya gayret ettik. Bu da ancak Okçular Vakfı gibi kültürel birikimi olan Okçular Tekkesi geleneği üzerinde kurulu olan bir STK'nın yapabileceği çalışmalardı. Biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı'nın örnek bir STK olduğunu belirten Erdoğan, "İşin içinde ben olduğum için muhtemelen, bu işlere sağduyu ile selim bir akılla, gönülle yaklaşmadan, önyargı ile insanların birçok ithamlarda bulunduğunu, iftiralar attıklarını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Türk okçuluğunu dünyada tanıtmada ve Türkiye'de okçuluk sporunda daha başarılı olmayı sağlamada bu hizmetlere devam edeceğiz. Okçular Vakfı kurulduğundan bu yana Türkiye'de okçuluk, lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katından fazla büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına yakın büyüdüyse bunda muhakkak bizim de katkımız oldu, muhakkak bizim bir sinerji getirmemiz etkili oldu. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalya ile buluşması olacak." diye konuştu. 

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Okçular Vakfı'nın Türk okçuluğunun dünyanın dört bir yanında tanıtılması kapsamında önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Yurtdışı ve yurtiçinde iş birlikleri yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Türk okçuluğu geleneksel, modern, olimpik, klasik, makaralı yay olmak üzere her anlamda çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. Bir taraftan da yayın faaliyetlerimiz aynı şekilde devam ediyor ve edecektir. 566 yıldır burada var olan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurduğu bu vakıf ilelebet varlığına devam edecek." şeklinde konuştu. 

Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Fakat Okçular Vakfı şu an gördüğünüz gibi 400'e yakın öğrenci Okçular Tekkesi'nde Kur'an-ı Kerim öğreniyor. 2 bin 500 şu an yaz dönemi için başvuru var, okçuluk öğreniyorlar. Okçular Vakfı ilelebet burada var olacaktır İnşallah."

Basın toplantısının ardından Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nda eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

Daha sonra Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Malazgirt Zaferi ve Anadolu'nun fethinin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat Malazgirt Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu seneki etkinliklere Ahlat ve Malazgirt'e bütün vatandaşları beklediklerini duyurdu. Erdoğan, "Bu etkinliği Ahlat-Malazgirt olarak planladık. İlk günlerinin Ahlat'ta başladığı son günün Malazgirt'te tamamlandığı bir etkinlik olarak tasarladık." dedi.

AA

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