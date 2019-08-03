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03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:03:42 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:05:12

Bilal Erdoğan: Yeni Darülaceze'ye herkesin bir tuğla koymasını istiyoruz

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, dünyada eşi benzeri olmayan bir 'Sosyal Hizmet Şehri' projesini yaptıklarını belirterek, 'Yeni Darülaceze'yi hep beraber yapalım ve dünyaya yeniden bir mesaj verelim istiyoruz. 'İnsana insan olduğu için değer verme' anlayışını yeni 'Sosyal Hizmet Şehri'nde yaşatalım. Türkiye'de yaşayan herkesin buraya bir tuğla koymasını istiyoruz.' dedi.

Darülaceze Başkanlığınca yenilenen Darülirfan Toplantı Salonu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen "Darülaceze Buluşması"nda konuşan Erdoğan, Avrupa'nın Osmanlı'ya "hasta adam" dediği sırada bugünün standartlarını taşıyabilecek kalitede yapılan Darülaceze'nin, geleceği yakalamak için geçmişi daha iyi bilmenin önemini gösterdiğini ifade etti.

Geçmişte gurur duyacakları, hala dünyaya birçok alanda örnek teşkil edecek unsurları barındıran bir tarihleri ve ecdatları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün gelecekte dünyada kendimize bir yer ararken Türkiye olarak iddialı bir gelecek perspektifi yakalamaya çalışırken geçmişimizden bağımsız olarak bunu yapmaya çalışırsak o gelecek bizim geleceğimiz olmaz. Avrupa ve Amerika'ya benzeriz, Batı'nın ülkelerinden bir ülke haline geliriz. Belki teknolojik olarak yakalarız ama biz hala biz olur muyuz?" diye konuştu.

Erdoğan, Avrupa'nın "Orta Çağ" dediği dönemde ecdadın bilim ve fende aydınlık bir çağ yaşadığını, dünyanın en ileri bilim insanlarının İslam medeniyetinin içinden çıktığını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN İLERİ NOKTASINA TAŞIYABİLİRİZ"

Yeniden aynı ilham, kimlik ve inançla gelecekte de Türkiye'yi dünyanın en ileri noktasına taşıyabileceklerini belirten Erdoğan, "Darülaceze bütün bu felsefenin bir temsili. Burada rengi, kimliği, dili, dini, ırkına bakılmaksızın insana insan olduğu için değer verilmesini yaşatmışız. İnsana verilen önem her şeyin ötesinde. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Anlayışımıza göre, insanı yaşatmazsanız devletin de yaşaması mümkün değil. O zaman Darülaceze'yi yaşatmamız lazım. Darülaceze İdare Meclisi olarak bu külliyeyi çok daha güzel hale getirdik. Sakinlerimiz de çok daha mutlu, huzurlu." değerlendirmesini yaptı.

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyonla 21. yüzyılın dünyasına örnek olacak bir yeni bir Darülaceze'yi kurmaya karar verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım. Yerimiz, projemiz hazır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir 'Sosyal Hizmet Şehri' projesini yaptık. Hem kendi imkanlarımızı kullanacağız hem de nasıl ki Darülaceze kimliğimize, rengimize, hiçbir şeyimize bakmaksızın bir araya getirdi, korudu, kolladı, ihtiyaç sahiplerimize baktı, yeni Darülaceze'yi hep beraber yapalım ve dünyaya yeniden bir mesaj verelim. 'İnsana insan olduğu için değer verme' anlayışını yeni 'Sosyal Hizmet Şehri'nde yaşatalım. Türkiye'de yaşayan herkesin buraya bir tuğla koymasını istiyoruz."

(AA)

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