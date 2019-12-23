  • Bist 100
    112175
  • Dolar
    5,9493
  • Euro
    6,6032
  • Altın
    283,5680
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor' 'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor'
Katar ekibinden Mandzukic'e servet Katar ekibinden Mandzukic'e servet
MSB: Terör örgütü PKK/YPG, bomba yüklü araçla saldırdı MSB: Terör örgütü PKK/YPG, bomba yüklü araçla saldırdı
Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Örülmeye çalışılan duvar yok edilmiştir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Örülmeye çalışılan duvar yok edilmiştir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Adana'da vahşet! Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu Adana'da vahşet! Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu
Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin'in 16'dan fazla ülkede bine yakın etkinlikte ismini yaşattık Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin'in 16'dan fazla ülkede bine yakın etkinlikte ismini yaşattık
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz Prof. Dr. İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz
Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasıyla ilgili başsavcılık yakalama kararı çıkardı Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasıyla ilgili başsavcılık yakalama kararı çıkardı
S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
Bisikletiyle uçurumdan yuvarlandı, hayatını kaybetti Bisikletiyle uçurumdan yuvarlandı, hayatını kaybetti
'Yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır' 'Yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır'
Gaziantep'teki yangında 1 çocuk öldü Gaziantep'teki yangında 1 çocuk öldü
İzmir'de su ihtiyacını tankerlerden karşılayan vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu İzmir'de su ihtiyacını tankerlerden karşılayan vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu
Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı
LeBron'un sakatlığı görünenden ciddi olabilir LeBron'un sakatlığı görünenden ciddi olabilir
ABD, Türkmen şehri Kerkük'teki petrol kuyularına gözünü dikti ABD, Türkmen şehri Kerkük'teki petrol kuyularına gözünü dikti
Mersin'de ciğerlerimizi kopardılar! Sözün bittiği yerdeyiz! Mersin'de ciğerlerimizi kopardılar! Sözün bittiği yerdeyiz!
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı
Hindistan'da ana muhalefet partisinden Vatandaşlık Yasası düzenlemesine tepki Hindistan'da ana muhalefet partisinden Vatandaşlık Yasası düzenlemesine tepki
Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:49:44 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:50:51

Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin'in 16'dan fazla ülkede bine yakın etkinlikte ismini yaşattık

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin'in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık." dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanında düzenlenen Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı Kapanış Töreninde, milletin Fuat Sezgin'e bir mahcubiyeti olduğunu belirterek, "1960 darbesinden sonra 147 sakıncalı akademisyenden bir tanesi olarak ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek istediğini söyleyen Sezgin'in, İstanbul Havalimanının inşaatını da gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanının açılışını göremedi. Ülkesinin yaptığı büyük işlerle gurur duyan, bunlardan keyif alan bir yönü vardı. İnşallah biz de millet olarak hocamız gibi ülkemizin yaptığı büyük işlerde ittifak edebilen, ülkemizin yaptığı büyük işlerden gurur duyabilen bir millet oluruz, bu da hocamızı mutlu edecek bir gelişme olur diye düşünüyorum. Fuat Sezgin, bu dünyadan mutlu ayrıldı ve Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin'in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da onun 93-94 yıllık ömründeki misyonunu daha ileriye götürmenin mücadelesini vakıf olarak sürdüreceğiz."

2019 Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da yıl boyunca üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi 358 paydaşla Fuat Sezgin Yılı için eşitli protokoller gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aslan, şunları söyledi:

"Ülke içindeki kurumlarımız, ülke içindeki üniversitelerimiz, Avrupa'da özellikle Türk Müslüman toplumunu temsil eden kuruluşlarımızla yaptığımız protokollerle çalışmalarımıza başladık. Medeniyetimizin dünya medeniyetine katkılarını göstermek ve herkese ulaşmak için çalıştık. Geleceğin mimarlarının Fuat Sezgin hocamızı her an görebilmeleri, anlayabilmeleri için değişik mekanlara ismi verildi. Kütüphaneler, araştırma merkezleri, çalışma salonları bunlar da hocamızın ve hocamız özelinde İslamiyet tarihinin dünya medeniyetine katkılarını anlatacak önemli bir çalışmaydı. 81 ilde etkinlikler gerçekleştirildi. Yıl boyunca 890 etkinlik düzenlendi."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ