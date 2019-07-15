Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi şehit oldu

Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralanan işçilerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayan teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.

İŞÇİLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şehit işçinin cenazesi, otopsi için morga konuldu.

DHA