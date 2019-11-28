28 Kasım 2019 Perşembe 15:26:49 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:56:18
İstanbul Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar az sonra...
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