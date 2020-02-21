21 Şubat 2020 Cuma 16:57:09 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:04:06
Beyoğlu'nda patlama: İlk belirlemelere göre 1 yaralı
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.
İHA
Ayrıntılar geliyor...
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