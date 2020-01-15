15 Ocak 2020 Çarşamba 15:39:54 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:03:06
Beyoğlu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti
Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu bina önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti.
Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan HDP İstannbul İl Başkanlığı binası önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti.
Şüpheli Ö.H.S. silahla birlikte yakanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.
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