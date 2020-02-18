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18 Şubat 2020 Salı 19:13:31 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:58:49

Kabine Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’de düzenlenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. İdlib'teki konuya değinen Kalın: Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın: "(İdlib) Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi." diye konuştu.

Kalın, "İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir." dedi.

Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek." ifadesinde bulundu.

Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, 'bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor' gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamamakta."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

- Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak.  Çok önemli koleksiyonlar var. Açılışını gerçekleştiricez.

- İlgili bakanlıklarımızın güvenlik ve dış politika sunumları oldu. Ayrıntılı olarak değineceğim.

İDLİB

- İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. İsteğimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.

- Askerlerimiz gerekli gördüğü durumlarda cevabı en sert şekilde verecektir. Askeri gözlem noktalarımız değişmeyecek.

LİBYA

- Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz.  Hafter tarafı süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e yardımlar sürüyor.

KORONAVİRÜS

-  Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz. Çin hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çin'e gönderdiğimiz yardımların devamı gelecek.

- FETÖ ile mücadele ilgili bir bahsin geçtiğini ifade etmek isterim. Son günlerde devam eden tartışmaya hepimiz şahit oluyoruz. FETÖ ile mücadeleyi güçlendirmekten ziyade, sulandırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. En ciddi, en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Cumhurbaşkanlığımız bizzat mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

 

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