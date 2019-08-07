Besmele cahiline tokat gibi cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Bakırköy'de, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, “İbadet ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Süryani vatandaşlarımız burada, kendilerine ait bir kiliseye kavuştu. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum” dedi.

FOTOĞRAF RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının 2 yıl içinde tamamlanacağı müjdesini de verdi. Ardından Erdoğan “Ya Allah Bismillah” diyerek temel atılması için butona bastı. Başkan Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine koşar adım giden Türkiye’nin birlik ve beraberlik fotoğrafını ortaya koyması bazı kesimleri rahatsız etti. Sadece muhalefet yapmak adına bir şeyler söyleme gereksinimi duyanlardan biri de Meltem Cumbul oldu. Sosyal medya hesabı Twitter’dan Cumbul, “Ya Allah Bismillah diyerek kilise temeli atmak da AKP iktidarına kısmetmiş demek” ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu. Cumbul’a haddini AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan bildirdi.

‘BESMELEDEN HUŞU DUYARIZ’

Hıristiyan vekil Esayan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Biz Hıristiyanlar, besmeleden ancak huşu duyarız. Sizin zihniyetinizin iktidarları, kiliseleri, camileri yıktı. Yıkmadıklarını ya kaderine terk etti, ya da Eskişehir Ermeni Kilisesi gibi erotik filmlerin oynatıldığı sinemalara çevirdi. Biz Sayın Erdoğan’dan razıyız” mesajını paylaştı.

NEREDE PROVOKASYON ORADA MELTEM

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ve ekranlarda görünmeyen Meltem Cumbul, daha önce de terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP lehine söylemleriyle gündeme gelmişti. Türkiye’yi ve milleti hedef alan Gezi kalkışmasında en ön saflarda yer alan Cumbul'un vandalları savunması büyük tepki toplamıştı. Cumbul bir süredir Başkan Erdoğan’a nefretini dışa vurduğu birçok paylaşımda bulunmuş, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine mesajları silmek zorunda kalmıştı.