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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:57:50 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:14:04

Beşiktaş'taki otobüs kazasında detaylar belli oldu! Yeni görüntü...

Beşiktaş’ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kaza ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Kaza sonrasında denize atlayan şoförün kurtarılma anı kameralara yansıdı.

İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan ve 13 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet, duraktaki vatandaşlara çarpan sürücünün kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi bıçakladığı ve atladığı denizde gözaltına alındığını açıkladı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.(33)'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

21 METRE FREN İZİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Kaza sonrası şoför Necdet K.'nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde otobüsün yolda 21 metre fren izi bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BIÇAKLADI, DENİZE ATLADI"

Görgü tanığı olan bir yolcu, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı." dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta meydana gelen Yaralamalı Trafik Kazası ve Kasten Yaralama konuları ile ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün ben" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor

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