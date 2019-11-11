11 Kasım 2019 Pazartesi 15:14:47 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 15:22:42
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı. Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
(DHA)
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