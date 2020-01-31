31 Ocak 2020 Cuma 11:09:37 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 11:31:58
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddia edilen isim tahliye edildi
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi
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