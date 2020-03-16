Berlin Büyükelçisi duyurdu: Yarın binlerce Türk Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

NTV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki durum hakkında bilgi verirken, ülkedeki Türklerin Türkiye'ye dönüşünü 17 Mart saat 24.00'a kadar tamamlayacaklarını belirtti.

Listelerin güncellediğini söyleyen Aydın, Türkiye'ye birkaç bin kişinin döneceğini ve bunların hemen karantinaya alınacağını dile getirdi.

Büyükelçi, ülkeye döneceklerin öğrenci ve turistik gezi için Almanya'da bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Bunun bir "tahliye operasyonu" olduğunu anlatan Büyükelçi Aydın, bu akşam saat 17'ye kadar başvuruları kabul ettiklerini bildirdi.

FRANSA'DAN DA VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da toplu ibadete kısıtlama getirildi. Musa, ülkede ölenlerin sayısı 127'ye yükseldiğini söyledi.

Musa, "Türklerin tahliye ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Türkiye'ye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımız var. Bugün de saat 17'ye kadar başvurular alınacak. Yarın da belirlenecek saatlerde Türkiye'ye gönderilecek" dedi.

Musa sözlerinin devamında, "Fransa'dan kalkış sırasında herhangi bir kontrol yapılmayacak. Esas karantina Türkiye dönünce olacak ve 14 gün boyunca gözetim altında kalacaklar. Yani zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde bu caydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti " ifadelerini kullandı.