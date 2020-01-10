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Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim

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10 Ocak 2020 Cuma 14:02:43 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 14:48:38

Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan saldırgana verilen cezaya tepki göstererek yargıçları göreve çağırması, Berfin ve ailesini çok mutlu etti. Başkan Erdoğan'ı kendisini kızının yerine koyduğu için teşekkür eden Berfin, "Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti." dedi.

Berfin Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi.

Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."

"ÜST MAHKEMEYE ÇIKACAĞIZ"

Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir." dedi.

Baba Yaşar Özek de sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

AVUKAT MEHTAP SERT: "ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI ANLAMLI BULUYORUZ"

Mağdur Özek'in avukatı Mehtap Sert de İskenderun Kadın Platformu'nda yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Hukuk mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini aktaran Sert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanının bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için önayak olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya ilişkin değerlendirmesinde, mahkemenin ortalama 13 yıl ceza verdiğini ve bunu soruşturduğunu, "Kanunun en yüksek oranının bu olduğu ve bunu kendilerinin getirdiğine" ilişkin bilgi verildiğini anlatarak şunları kaydetmişti:

"Ben de diyorum ki arkadaşlara; arkadaşlar, siz niye kanun diyerek, bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım."

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