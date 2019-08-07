Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar indirim yapılıyor?

Benzine indirim geldi mi? Benzinde indirim var mı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Araç sahipleri benzinde yapılacak indirimleri bekliyor. Kurban Bayramı'nda yola çıkacakları yakından ilgilendiren benzin indiriminin ne kadar yapılacağı ve ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yapılacak indirimle Kurban Bayramı tatilinde seyahat edecekler daha az ücret ödeyecek. Motorine de indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Benzin indirimi son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

Benzin fiyatında indirimin bu geceden itibaren yapılması bekleniyor. Kaynaklar, motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Benzin fiyatında litrede 28 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yapılacağının sinyallerini veriyor. Net olmamakla birlikte ortalama 15-20 kuruş aralığında motorin indirimi yapılabileceği hesaplanıyor.