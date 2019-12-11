Benzin bidonu ve tüfekle berber dükkanını bastı! 3 saat sonra ikna edildi

Olay saat 15.30 sıralarında Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.C. adlı berberin dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki benzini dükkana dökerek dükkanı yakmaya çalıştı. Kısa süre dükkanda kalan berber K.C. kaçarak dükkandan uzaklaşırken elinde tüfekle saldırganı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Polislerinin de sevk edildiği alanda ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Necmi D.'nin kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği K.C.'den parasını alamadığı ve bu yüzden eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen 3 saat elinde tüfekle dükkana kimseyi yaklaştırmayan Necmi D., annesinin olay yerine gelmesi sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Necmi D. sağlık kontrolü sonrasında işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA