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17 Ocak 2020 Cuma 15:40:59 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 15:42:16

Benimle Söyle hangi kanalda, saat kaçta? Benimle Söyle jürileri kimler?

Benimle Söyle hangi kanalda, saat kaçta? Benimle Söyle jürileri kimler? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Şarkı söyleme hayali kuranların yarışması Benimle Söyle FOX'ta başlıyor. Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor olacak. Benimle Söyle programı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Benimle Söyle hangi kanalda, saat kaçta? Benimle Söyle jürileri kimler? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Şarkı söyleme hayali kuranların yarışması Benimle Söyle FOX'ta başlıyor. Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor olacak. Benimle Söyle programı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

BENİMLE SÖYLE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Benimle Söyle programı bu akşam FOX Tv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak.

BENİMLE SÖYLE FORMTATI NASIL?

Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye’nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor olacak.

Birbirinden yetenekli yarışmacılar, 100 kişilik zorlu jürinin önünde performanslarını sergileyip onları şarkılarına eşlik ettirmeye çalışacaklar ve her bölümün sonunda en çok jüri üyesini ayağa kaldırmayı başaran iki yarışmacı büyük finale gitmeye hak kazanacak. Bu eğlenceli maratonun sonunda büyük finalde en başarılı olan yarışmacıyı ise son model bir otomobil bekliyor.

Dansçılardan türkücülere, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik “Benimle Söyle” jurisi müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak, bu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitleyecek!

Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösterecekler. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanacak. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele edecekler ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabilecek.

BENİMLE SÖYLE JÜRİLERİ

100 kişilik jürideki isimler ise şöyle; Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akad, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, pop şarkıcısı Ozan Demir Alp, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

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