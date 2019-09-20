TRT1'in yeni dizisi Benim Adım Melek, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Benim Adım Melek ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek konusu ne? Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir? soruları arama motorlarında aratılıyor. Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı Benim Adım Melek dizisinde geri sayım sona eriyor. Senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon tarafından kaleme alınan dizinşn yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Çekimleri yoğun bir çalışmayla devam eden dizi çarpıcı sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun iddialı yapımlarından biri oluyor.

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Benim Adım Melek, ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

BENİM ADIM MELEK KONUSU NE?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan dizi, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Benim Adım Melek’in başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaşırken Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncu Şerif Sezer dizinin kadrosunda yer alıyor.