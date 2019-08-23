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23 Ağustos 2019 Cuma 16:21:59 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:23:25

Beni Bırakma yeni sezon ne zaman? Beni Bırakma yeni sezon ilk bölüm hangi tarihte?

Beni Bırakma yeni sezon ne zaman? Beni Bırakma yeni sezon ilk bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Beni Bırakma dizisinin sıkı takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı internet aramalarını yoğunlaştırdı. Sezon finalinde yaşananlar ardından olacakları merak eden diziseverler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Sude Doğar, Emrah Akduman, Berkay Veli ve Sıla Özlem Önemli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Beni Bırakma yeni sezon tarihi haberimizde yer alıyor.

Beni Bırakma yeni sezon ne zaman? Beni Bırakma yeni sezon ilk bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Beni Bırakma dizisinin sıkı takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı internet aramalarını yoğunlaştırdı. Sezon finalinde yaşananlar ardından olacakları merak eden diziseverler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Sude Doğar, Emrah Akduman, Berkay Veli ve Sıla Özlem Önemli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Beni Bırakma yeni sezon tarihi haberimizde yer alıyor.

Beni Bırakma 3. sezon 281. bölüm için geri sayım başladı. Dizinin 3. sezon çekimleri 2 Ağustos 2019'da Ankara'da başladı. Eğlenceli giden çekimlerde toplam 15 bölüm stok çekimi yapılacak.

BENİ BIRAKMA YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beni Bırakma 281. Bölümü ile yeni sezona 2 Eylül'de başlayacak. Ancak bu tarihte değişiklik yapılabilir. Dizinin yayınlanacağı tarihin değişmesi halinde yeni yayın tarihi haberimizde yer alacak.

Beni Bırakma 3. sezon 281. bölümde, Tarık Sıla’yı öldü sanacak mezarı başında göz yaşı dökecek ama Sıla yine kendi başına yaptığı işte başına bela alacak.

Emre, Zeynep’in evliliği sonrası Ankara’da duramayacak ve gönüllü olarak doktorluk yapmak için gidecek.

Hülya diziden ayrılacak. 2. sezon Hülya karakterine hayat veren Gonca Yakut, Star TV’nin yeni günlük dizisi Sevdim Seni Bir Kere ile anlaştı.

BENİ BIRAKMA SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Emre, Cansu'nun bebeğinin kendisinden olmadığını ailesine ve yakın çevresine anlatmakta kararlıdır. Emre'nin bebeği kabul etmemesiyle köşeye sıkışan Cansu'nun yalanları başına bela olmaya devam etmektedir. Tekerlekli sandalyeye mahkum gibi davranan Cansu'nun uzun zamandır yürüyebilidği artık herkes tarafından bilinmektedir. Zeynep'ten vazgeçmeye niyeti olmayan Emre, bir yandan da sevdiği kadının ailesini bu aşka ikna etmeye çalışmaktadır. Zeynep' bir türlü unutamayan Bora soluğu hastanede alır. Bora'nın Zeynep ve Emre'ye anlatacağı çok önemli şeyler vardır. Şehri terk etmeye hazırlanan Sıla, Tarık'ın kendisini bulmasıyla yolundan geri döner. Kerem ise, her yerde Sıla'yı aramaya devam etmektedir. Üstelik Tarık ile Sıla'yı bekleyen tehlike de Kerem değildir. Meltem, Sıla için kurduğu planlarına adım adım yaklaşmaktadır. Nefesleri kesen bir sezon finali ile ekranlara ara veren Beni Bırakma'nın yeni bölümleri merak konusu..

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