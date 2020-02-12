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'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti 'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti

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12 Şubat 2020 Çarşamba 07:51:05 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 07:58:50

'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti

FETÖ’nün kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen ve 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ’ye arka çıkan Kemal Kılıçdaroğlu yine bir fiyaskoya imza attı. Türkiye gündemini iki haftadır FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında bir liste açıklayacağını söyleyerek meşgul eden Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında herhangi bir liste açıklamadı.

“FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım” diyerek ortalığı yıkan Kılıçdaroğlu, hiçbir somut belge ortaya koyamadı.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDEF ALDI

Daha önce de birçok kez bu konuda iddialar gündeme getiren ancak belgeleyemeyen CHP lideri, kendi partisinde bile dalga konusu oldu. Somut hiçbir belge ve bilgi sunamayan Kılıçdaroğlu konuşmasında, kararlı duruşu ile 15 Temmuz darbe girişimini boşa çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

MİT’in 1991’de FETÖ’nün CIA ile bağlantısının tespit edildiğini, MGK’nın FETÖ ile mücadele edilmesi yönünde karar aldığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, buna rağmen meselenin üstüne gidilmediği eleştirisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ konusunda hükûmeti suçlayan açıklamalarının ardından yaptığı fiyasko çıkışa tepki gecikmedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “FETÖ’nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Cumhurbaşkanı’mız direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye’yi topyekûn işgal edecekti” dedi. 

YAVUZ HIRSIZ HESABI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “FETÖ ile mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı’mızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanı’mızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla saldırıyor” diye tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yaptığının “yavuz hırsız” misali olduğunu söyledi. 

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında havalimanından Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığınmış, FETÖ ağzıyla konuşarak 15 Temmuz’un kontrollü darbe olduğunu söylemiş, MİT tırları görüntülerini servis ettirmişti. CHP’liler de 17-25 Aralıktan sonra FETÖ medyasının kapısında nöbet tutmuş, STV ve Bank Asya için destek açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun bazı danışmanlarının FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. 

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