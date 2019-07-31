Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek

  • Bist 100
    102561
  • Dolar
    5,5325
  • Euro
    6,1743
  • Altın
    254,9320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm gelirinde büyük artış Turizm gelirinde büyük artış
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 42,5 azaldı Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 42,5 azaldı
AYM'nin gerekçesi kararından beter AYM'nin gerekçesi kararından beter
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde
İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi
İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet! İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet!
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi' 'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi'
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!
Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa
Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi
Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!
Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi
Fenerbahçe'den Mangala harekatı Fenerbahçe'den Mangala harekatı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında? Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?
Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57:16 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:01:32

Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek

1974’ten beri kapalı olan Maraş’ı yeniden yerleşime açmak için çalışma yürüten KKTC ve Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki vakıf mallarının da peşine düşecek. Prof. Dr. Ata Atun, İngilizlerin Dikelya’daki askeri üssünün bile vakıf malları üzerinde bulunduğunu söyledi. Özellikle Limasol, Baf ve Larnaka’da çoğu İngiliz ve Rumlar tarafından yerle bir edilen vakıf malları bulunuyor.

1974 yılından beri kapalı durumda olan Maraş’ı yeniden yerleşime açmak için çalışmalar yürüten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye, ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki vakıf mallarının peşine düşecek. Son 10 yılda 1571’den 1974’e kadar milyonlarca arşiv belgesini inceleyerek Maraş topraklarının Türk vakıflarına ait olduğunu tescilleyen Türkiye ve KKTC, Ada’nın güneyine yönelik de kapsamlı bir çalışma başlatacak. Özellikle Limasol, Baf ve Larnaka’da İngiliz ve Rumlar tarafından çoğu yerle bir edilen vakıf mallarının peşine düşülecek.

BELGELER HAZIRLANIYOR

Çalışmaları yakıdan takip eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ata Atun, adanın her tarafının vakıf malı olduğunu ifade etti. Atun, şunları kaydetti: “Adadaki Osmanlı eserlerinin bir çoğu Türkler mülkiyet talebinde bulunmasın diye zaman içerisinde özellikle de 1963-1974 yılları arasında bir bir yıktılar. Ama Türkiye, adanın tamamındaki haklarının bütün kayıtlarını hazırladı. Resmi evrak şekline soktular önümüzdeki süreçte bütün bulgular masaya konulacak. Sessizce bekliyoruz. Bu belgelerin tamamı ortaya çıktığında ve bizim taraftakileri yasal olarak vakıf kütüğüne geçirdikten sonra elbette ki Güney’dekiler de talep edilecek. Karşı çıkacaklardır, çıksınlar da bir şey olmaz. Birçok iç dava var. Larnaka’da Türkler AHİM’e gitmesin diye bitirmiyorlar.”

MEZARLARI BİLE YIKTILAR

“Rum yönetimi Güney’deki Baf şehrinde 1825 yılında Köprülü İbrahim Ağa tarafından yaptırılan Cami-i Cedit’i yıktı. Ardından 1963 saldırılarından sonra da meydan yaparak adını 25 Mart koydular. 25 Mart Yunan veya Rum isyanı olarak bilinir. 25 Mart 1821’de Osmanlı’ya karşı başlattıkları isyandır. Bütün mezarlıklarımız tahrip edildi. Bugün Girne’de Baldöken Mezarlığı var. Türk yönetimi adı altında ama 4-5 mezar görürsünüz. Halbuki koskoca Girne kentinin Osmanlı mezarlığıdır. Eserlerimizi yıkarak varlığımızı yok eden Rumlar, ölülerimize bile saygı göstermediler ve mezarlıklarımızı yok ettiler.”

LARNAKA DA BİZİM

“Maraş’ın yüzde 96’sı Abdullah Paşa ve Lala Mustafa Paşa vakıflarına ait, ama mülkler Maraş’la sınırlı değil. Güneye doğru Larnaka’ya kadar gidiyor. İngilizlerin Dikelya’daki askeri üssü de vakıf malları üzerinde bulunuyor. Maraş’ın kapatılmasının ardından bölgede bulunan içi değerli eşya ve para dolu kasaların tümü alındı. Devletin ilgilileri huzurunda açıldı ve hazineye yatırıldı. Boş kasalar da hurda olarak devlet malzeme ofisi tarafından satıldı. Bölgede içerisinde para olan kasa sayısı çok az 2 veya 3 kasa kaldı.”

Osmanlı eserleri bir bir yıkıldı

Osmanlı Devleti'nin 1878 yılında adanın yönetimini fiilen İngilizlere bırakmasıyla Ada’da adeta kültürel soykırım yaşandı. Türkler adada mülkiyet hakkı iddia edemesin diye Osmanlı eserleri bir bir yok edildi. İngilizler 1960'lı yıllara kadar devlet idarelerine yerleştirdikleri Rumlara Osmanlı vakıf mallarını peşkeş çekti. KKTC'nin kurulmasının ardından da ikiye bölünen Ada’nın güneyinde kalan vakıf malları Rumlar tarafından yıkılarak ve bakımsız bırakılarak yok edildi. Adada İngilizlerin hüküm sürmeye başladığı 1878 yılında Kıbrıs'ta 596 Türk mezarlığı, 400 cami ve 109 evkaf çiftliği bulunuyordu. Şimdi ise bu sayı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı.

Yeni Şafak

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Namus sözü havada kaldı
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
'Adam taşımakla bu iş olmaz'
İki füze daha fırlattı: Bu kez farklı
Dünyaca ünlü firmadan Türkiye kararı! Burada üretilecek dünyaya satılacak Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alınacak
Hadise'ye ağır gönderme
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Ruhani'den, Macron'a 'bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak' uyarısı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ