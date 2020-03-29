29 Mart 2020 Pazar 07:35:12 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 07:36:12
Belediyelere koronavirüs salgını ile mücadele desteği
Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında önlem almaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.
Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
- Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı
- Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
- Tutuklanan HDP'li belediye başkanları her ihaleden PKK’ya yüzde 10 pay aktardığı ortaya çıktı
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı
- Koronavirüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı