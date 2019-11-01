Belediye kaçak işçi çalıştırıyor

  • Bist 100
    98608.9
  • Dolar
    5,7266
  • Euro
    6,3964
  • Altın
    278,0930
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme
Umut Nayir: 'Seri yakalayıp üst sıralara tırmanacağız' Umut Nayir: 'Seri yakalayıp üst sıralara tırmanacağız'
İkisine de yeni elbise yok! İkisine de yeni elbise yok!
1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası: Disleksi nedir, disleksi belirtileri neler? 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası: Disleksi nedir, disleksi belirtileri neler?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'daki en ileri seviye beş dijital hastanenin 3'ü Türkiye'de
Tolgay: 'Oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum' Tolgay: 'Oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum'
Prof. Dr. Tokgözoğlu: Kalp damar hastalıkları erken yaşa çekildi Prof. Dr. Tokgözoğlu: Kalp damar hastalıkları erken yaşa çekildi
Prof. Dr. Akay: KTEPH, farkında olursak tedavi edebileceğimiz bir hastalık Prof. Dr. Akay: KTEPH, farkında olursak tedavi edebileceğimiz bir hastalık
Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek
Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor Ekonomist Sachs: Dünyanın geleceği için yeni ekonomik sistem gerekiyor
Galatasaray performansıyla parmak ısırtıyor Galatasaray performansıyla parmak ısırtıyor
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı
'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı 'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı
İlçe hastanesinin 'dijital' başarısı İlçe hastanesinin 'dijital' başarısı
Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanında danışma hizmeti verecek robot göreve başladı Sabiha Gökçen Havalimanında danışma hizmeti verecek robot göreve başladı
Kawhi Leonard Clippers'a galibiyeti getirdi Kawhi Leonard Clippers'a galibiyeti getirdi
Avrupa Kandil'le yarışıyor! Terörün merkezi oldular Avrupa Kandil'le yarışıyor! Terörün merkezi oldular
ABD yapımı İHA düşürüldü ABD yapımı İHA düşürüldü
Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video
Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar
Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video
Beşiktaş'ta transfer bütçesini Larin ve Mirin karşılayacak Beşiktaş'ta transfer bütçesini Larin ve Mirin karşılayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 09:11:35 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:47:23

Belediye kaçak işçi çalıştırıyor

CHP’li Maltepe Belediyesi’nde 500’den fazla temizlik işçisi eylem yapınca ilçede çöp dağları oluştu. Belediye 8’inci gününe giren çöp krizi için Suriyeli ve Afgan uyruklu kişileri sigortasız ve kanundışı olarak çalıştırmaya başladı. Belediye bünyesinde çalıştırılan kaçak işçi sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi.

Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, 6 Ekim günü işten çıkartıldı. Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ A.Ş.’de çalışan 3 personel de Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiye işten atıldı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın aldığı kararlar personeli isyan ettirdi, MATAŞ A.Ş. bünyesindeki yüzlerce taşeron işçi grev kararı aldı. Eylemin 8. gününde Maltepe’nin sokakları 1990’lara geri döndü. CHP’li belediye de çözümü yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırmakta buldu.

Twitter’da Maltepe’de çalıştığını söyleyen Afgan uyruklu işçinin videosunun paylaşılmasının ardından vatandaşlar, CHP’li belediyeden açıklama beklediklerini söyleyen binlerce tweet attı.

İlçede yaşananları anlatan AK Parti Maltepe Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, “Şu anda günlük 50 liraya Afgan ve Suriye uyruklu kişileri Maltepe’deki çöpleri toplamak için kaçak olarak çalıştırıyorlar. Bir devlet kurumunda bu nasıl olabilir. Burada açık bir şekilde kanunsuzluk ve emek sömürüsü var. Bu olayların yaşanacağını daha önceden söylemiş ve gerekli uyarıları yapmıştık. Maltepe sokakları çöp yığınlarından geçilmiyor. Maltepe sokakları hastalıklara davetiye çıkartıyor” dedi. Yıldız, mali sıkıntı var denilmesine rağmen CHP’li Kılıç’ın kutlamalara ve eğlencelere hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Öte yandan CHP’li Maltepe Belediyesi’nde çalıştırılan kaçak Suriye ve Afgan uyruklu kişilerin sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi.

ŞEREF VE NAMUS SÖZÜ VERDİLER

CHP’li Ali Kılıç yönetimi tarafından Alkan Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiyle işten çıkartılan Temizlik İşleri Temsilcisi Serkan Bal, “Uzun zamandır uygulanmayan toplu iş sözleşmemiz bulunuyor. Sürecin, fikir alışverisinde bulunup konuşularak çözülmesini istedik. Ancak hiçbir adım atılmadı. Temmuz ayında iş bırakma eylemi yaptık. Başkan yardımcıları bizlere şeref ve namus sözü vererek taleplerimizin yerine getirileceğini belirttiler. Aradan 3 ay geçti yine hiçbir adım atılmadı. Şu an burada direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

500 personel greve katıldı

Yaptıkları eylemle ilgili konuşan DİSK İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Yenigül Özen Doldun, “2018 yılı içerisinde Maltepe Belediyesi taşeron şirketi olan MATAŞ A.Ş. yetkilileri ile toplu iş sözleşmesi yaptık. Belediye yönetimi anlaşmaya vardığımız toplu iş sözleşmesini uygulamayacaklarını söyledi. Burada Maltepe halkını cezalandırmak istemiyoruz. Belediye yönetimini sağduyuya davet ediyoruz. Taleplerimiz karşılansın bir gün içerisinde Maltepe’nin çöpünü toplayıp işimize devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan yaklaşık 500 personel greve katıldı. Bugün itibariyle Fen İşleri ve Park Bahçeler de iş bırakarak greve katılacak” dedi.

Ataşehirli işçiler iş bıraktı

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi iki arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı, çöp toplamaya çıkmadı. Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan “Bugünkü iş bırakmamız ücretleri zamanında ve tam alamamaktan kaynaklı. İşçi arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Zor duruma düşüyorlar" dedi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ