Belediye çalışanlarına zulüm! Hem maaş ödemedi hem de sularını kesti

CHP’li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem dışı söz alan MHP'li Abdullah Kaçar, belediyede çalışan işçilerin 2 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu yüzden borçlarını ödeyemedikleri için ASKİ tarafından sularının kesildiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın, işçi çıkışlarıyla ilgili tazminatlarının ve 2 aylık maaşlarının ödenmediğini dile getirmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ben beceremedim siz becerin” diye konuştu. İsmi sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Karalar, sadece bazı Adanalı ünlülere yer verilen ve “A sınıfı” başlığıylı asılan afişler için de özür diledi.