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03 Aralık 2019 Salı 11:25:09 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 11:29:29

Belediye Başkanı başlık parasını kaldırdı, altın takma fiyatı indirildi!

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde başlık parası kaldırıldı, altın takma fiyatı 100 bin TL’den 35 bin TL’ye indirildi. Belediye başkanı ve kanat önderleri aldıkları karar sayesinde gençler artık rahatlıkla evlenecek.

AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat meclis üyeleriyle beraber beldedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının birinci maddesi olan ‘başlık parası’ masaya yatırıldı. Onlarca gencin korkulu rüyası olan yüksek meblağ olan başlık parasının kaldırılması gerektiğini kararlaştırıldı. Eskiden evlenmek isteyen gençler düğünü yapana kadar 130 bin Türk Lirası harcıyor ve borç batağına giriyordu. Alınan yeni karar sayesinde başlık parası kaldırıldı, geline daha önce 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılma adeti de hafifletilerek artık geline 35 bin Türk Lirası değerinde altın takılmasına karar verildi. Sandık başında duran gelinin akrabasına ise verilen para kaldırıldı. Çeyiz ve takı takma merasimi ailelere bırakıldı.

"GENÇLERİMİZ ARTIK RAHAT EVLENECEK"

Bu karar sayesinde beldede evlenemeyen onlarca genç artık evlilik hayalleri kurmaya başladı. Bölgede sadece Şenoba beldesinde yürürlüğe giren bu karar civar köy ve beldelerde takdirle karşılandı. Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, gençlerin daha rahat evlenmesi için Doğu ve Güneydoğu illerinde de bu kararın uygulanması gerektiğini söyledi. Başkan Babat, "Beldemizde 300’e yakın genç vardı ve bunlar başlık parası bir de çok altın alma yüzünden evlenemiyordu. Belediyemizde bir karar almak istedik ve beldemizde bulunan her aileden birini toplantımıza çağırdık. Gelen aile büyüklerimiz, ileri gelenlerimiz ve muhtarlarımızla beraber bir karar aldık. Kararımız şu yönde ‘Başlık parası fiilen kaldırıldı, geline 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılıyordu ama bunu 35 bin Türk lirasına indirdik. Gelinin sandık başında oturan akrabalarına verilen parayı da kaldırdık bunu imza altına aldık. Bu karar çok takdirle karşılandı. Bu sayede evlenmeyen genç kalmayacak inşallah beldemizde. Bu kararımıza tüm bölgenin uyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemizde bu fiyatlar yüzünden kimse evlenemez olmuştu. Aldığımız bu karar ile artık gençlerimiz rahat evlenecek" dedi.

Karara en çok mutlu olan gençler ise evlenme hayalleri kurmaya başladıklarını söyledi. Ferit Yarar adındaki bir genç çok sevindiğini söyledi. Yarar, "Bu kararın daha önce alınması gerekiyordu. Çok güzel oldu kendimde bekarım. Zaten kızını evlendiren bir baba kızını veriyorsa damadı borç içinde bırakıyorsa o damadın kızını mutlu etmesini beklemesin çünkü çok zor bir durum borç batağında bir yuva kurulmaz. Bu kararı alan belediye başkanımıza ve ileri gelenlerimize çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

(İHA)

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