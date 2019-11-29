29 Kasım 2019 Cuma 18:15:44 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 18:16:27
Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
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- Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
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