Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı hangi illerde olacak?
2019 yılının 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım başlamış durumda. Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı hangi illerde olacak? soruları merakla araştırılan sorular arasında. Bekçilik hayalleri kuran gençler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu heyecanlı bekleyiş bekçilik sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla daha da arttı. Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı gerçekleşecek olan bekçilik sınavı, 1. ve 2. dönem olarak gerçekleştirilecek. Bekçilik yazılı sınav giriş belgesinin hemen ardından sınav günü heyecanla beklenmeye başlandı. Bekçilik yazılı sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı hangi illerde olacak? sorularının yanıtı sıkça araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yönetiminde, Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan bekçi alımları için ön başvurular bilindiği üzere 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bekçi olmak için bu aşamada yüksek bir puan almak zorunda olan adaylar, sınava son hazırlıklarını yapmaya devam etmekte. Adaylar temmuz ayı içerisinde girecekleri sınavın ardından daha heyecanlı bir sürece girecek. Haberlerimizi takip ederek Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkındaki tüm güncel gelişmelere ulaşabilirsiniz...
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
EGM'den yapılan duyuruda, bekçilik yazılı sınav tarihleri için şu ifadeler kullanıldı;
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
https://www.meb.gov.tr/13-temmuz-2019-tarihinde-yapilacak-olan-2019-1-donem-ve-2019-2-donem-carsi-ve-mahalle-bekciligi-yazili-sinavi-giris-yeri-bilgileri/duyuru/18968
BEKÇİLİK SINAVI HANGİ İLLERDE OLACAK?
1.dönem sınav merkezleri; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas
2.dönem sınav merkezleri; Ankara ve İstanbul
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak olan bekçilik sınavının soruları ve cevapları 16 Temmuz 2019 Salı günü MEB'in resmi sitesi üzerinden açıklanacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
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