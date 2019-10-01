Bekçilik sözlü mülakatı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sözlü mülakatı ne zaman? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açılanacak? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, bekçi adayları sözlü sınava katılacakları sınav merkezleri ile tarihlerini T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr internet adresinden giriş yaparak öğrenebiliyor.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.