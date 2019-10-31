Bekçilik sözlü mülakat sonucunda geri sayım: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonucunda geri sayım başladı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 30 Eylül tarihinde başlayan bekçilik sözlü mülakatları, 12 Ekim'de bitti. Yazılı sınav sonrası sözlü sınava katılan bekçi adayları kendilerine sorulan sorulara göre ortalama üç dakika içerisinde verdiler. Bekçi olmak isteyen ve mülakat sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açılanacağı henüz belli değil. Polis Akademisi'nden bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair gelen bir duyuru bulunmuyor. Sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.