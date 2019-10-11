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11 Ekim 2019 Cuma 15:38:52 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:41:19

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuran adaylar öncelikle yazılı sınava girdi. Yazılı sınavı geçen bekçiler sözlü sınava katılma hakkını kazandı. Bekçilik mülakat sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebiliyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyor.Bekçilik sözlü mülakat sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, açıklandıktan sonra e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI EKRANI

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BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi'nde bir açıklama yer almıyor. Mülakat sonuçları tüm mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. 

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

30 Eylül tarihinde başlayan bekçilik sözlü mülakatları, 12 Ekim'de sona erecek. 

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN.


 

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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