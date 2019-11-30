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30 Kasım 2019 Cumartesi 14:26:34 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:27:55

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bekçi adayları heyecanla sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. Adaylar internet üzerinden Polis Akademisi'nin sitesini ziyaret ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. Bekçi olmak isteyen adaylar ilk olarak yazılı sınava ardından da fiziki yeterlilik sınavına girmişlerdi. Adaylar son olarak sözlü mülakat sınavına girdi. Bekçilik sonuçları henüz açıklanmadı...

Bekçilik sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler ve sınava giren adaylar sabırsızlıkla sonuçları açıklanıyor. Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. 

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak. 

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


 

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK ALIM SÜRECİ

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı listeler ilan edilecektir.

Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Eksik, veya yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl veya yedek olarak kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili Valilik tarafından aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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