Bekçilik sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, son olarak mülakat sınavında girdiler. Adaylar sonuçlar açıklandıktan ve başarılı olduktan sonra fiziki sınava girecek. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının yüzde 25’i ve sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin toplamı olarak hesaplanacak. Bekçilik sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi'nden bekçilik mülakat sonuçları için gün ve saat belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı anda pa.edu.tr adresinin duyurular kısmında adaylara ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ NELERDİR?

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.