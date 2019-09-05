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05 Eylül 2019 Perşembe 09:11:54 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:13:52

Bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019

Bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Polis Akademisi ve MEB işbirliği ile bekçilik yazılı sınavı 25 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştı. Polis Akademisi (PA) bekçilik sınavında çıkan sorular ve yanıtları geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi resmi sitesinden açıklanıyor. Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019 haberimizde yer alıyor.

Bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019 gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 25 Ağustos'ta gerçekleşen Bekçilik Yazılı Sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı daha önce duyurulmuştu. Duyurulan takvime göre, bekçilik sınav sonuçları bugün içerisinde yer alıyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2019
 

MEB BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI EKRANI 2019
 

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek. Sınav sonuç bilgileri www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacak. İtirazlar ise en geç 9 Eylül saat 17.00'ye kadar yapılacak.

Polis Akademisi'nin bekçilik sınavı açıklaması 

"24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır."

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