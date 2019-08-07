Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Bekçilik sınav sonuçları görüntüleme sayfası

Bekçilik sınav sonuçları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıtor. MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapıyor. Bu kapsamda bekçi alımı için yazılı sınav 13 Temmuz'da yapıldı. Sınavın üstünden yaklaşık bir aylık sürenin geçmesinin üzerine adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavının sonuçları erişime açıldı. MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları erişime açıldı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacak. MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından görüntülenebiliyor.

EGM’nin takvimine göre bugün açıklanan bekçilik sınav sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden erişim sağlanabiliyor.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

SINAV İTİRAZLARI NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz edebilecekler. İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapılabilecek.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.