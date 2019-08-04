Bekçilik sınav sonuçları 2019 belli oldu mu? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında arştırılıyor. Bekçilik için yazılı sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurmuştu. Bekçi alımı için yazılı sınav 13 Temmuz'da gerçekleşti. Sınavın üstünden yaklaşık bir aylık sürenin geçmesinin üzerine gözler sınav sonuçlarına kitlendi. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

2019 yılının 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları 2019 açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin takvimine göre, bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde erişime açılacak. Bekçilik sınav sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden erişim sağlanabilecek.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

SINAV İTİRAZLARI NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz edebilecekler. İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapılabilecek.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.