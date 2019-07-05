Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı! EGM 2019 bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı. EGM 2019 bekçilik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bekçi olmak isteyenlerin heyecanla bekediği bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Bekçilik sınavı için sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar şimdi de sınav gününün gelmesini bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı duyurular ile bekçilik sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 (bugün) tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekleri duyuruldu. Bekçilik sınav giriş belgeleri ve bekçilik sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..
Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı! EGM 2019 bekçilik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bekçilik sınavı için sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar şimdi de sınav gününün gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. EGM, MEB işbirliğiyle bekçilik sınavı düzenliyor. Sınava giriş belgeleri de MEB tarafından açıklandı. 2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 (bugün) tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Bekçilik sınav giriş belgeleri ve 2019 bekçilik sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşye tüm merak edilenler...
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!
13 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 / 1. Dönem ve 2019 / 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri yayınlandı.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
EGM 2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00
BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?
Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından meydana geliyor. Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.
BEKÇİLİK 2019 SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Bekçilik sınav sonuçları ise 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum: Tarih oldular
- FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
- Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlama hakkında açıklama: Terörle bağlantısı olabilir
- Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu: Ölü ve yaralılar
- S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi