Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı! EGM 2019 bekçilik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bekçilik sınavı için sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar şimdi de sınav gününün gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. EGM, MEB işbirliğiyle bekçilik sınavı düzenliyor. Sınava giriş belgeleri de MEB tarafından açıklandı. 2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 (bugün) tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Bekçilik sınav giriş belgeleri ve 2019 bekçilik sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşye tüm merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

13 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 / 1. Dönem ve 2019 / 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri yayınlandı.

EGM 2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından meydana geliyor. Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

BEKÇİLİK 2019 SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Bekçilik sınav sonuçları ise 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.